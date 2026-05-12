3.リーガ（ドリッテ・リーガ／ドイツ3部相当）のヴィクトリア・ケルンは8日、MF上月壮一郎との契約を早期解除することで合意したことを発表した。当初の予定よりも早く、今シーズン終了後の2026年6月30日付けで現行契約が満了になることが伝えられている。上月は2000年12月22日生まれの現在25歳。京都サンガF.C.の育成組織を経て、2019年にトップチームへ昇格したが、負傷の影響もあって多くの出場機会を得られず、2021シーズ