現地５月12日に開催されたプレミアリーグの第36節で、17位に沈むトッテナムは、田中碧が所属する16位のリーズとホームで対戦。１−１の引き分けに終わり、貴重な勝点１を積み上げ、降格圏の18位ウェストハムと勝点２差となった。この一戦で大仕事をやってのけたのが、チェコ代表GKのアントニーン・キンスキーだ。１−１で迎えた90＋８分、ボックス内右に進入したリーズのショーン・ロングスタッフに至近距離で強烈なシュート