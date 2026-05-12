三協フロンテア [東証Ｓ] が5月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比1.6％増の82.9億円になり、従来予想の80億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年3月期も前期比6.0％増の88億円に伸びる見通しとなった。4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の90円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比26.7％増の27.9