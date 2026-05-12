岩塚製菓 [東証Ｓ] が5月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比27.3％減の28.8億円になり、27年3月期も前期比34.0％減の19億円に落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は200万円の赤字(前年同期は1.4億円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の2.2％→0.3％に悪化した。 株探ニュース