小倉クラッチ [東証Ｓ] が5月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比87.6％増の14億円に拡大したが、27年3月期は前期比64.4％減の5億円に大きく落ち込む見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.3倍の5.3億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.6％→4.2％に大幅改善した。 株探ニュース