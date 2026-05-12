ミライト・ワン [東証Ｐ] が5月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比32.9％増の365億円に拡大し、27年3月期も前期比9.5％増の400億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。11期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の95円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.1％増の174億円