ディア・ライフ [東証Ｐ] が5月12日後場(15:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比75.3％減の5億円に大きく落ち込み、通期計画の100億円に対する進捗率は5.1％にとどまり、5年平均の12.9％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比64.6％増の94.9億円に拡大する計算になる。 直