藤田エンジニアリング [東証Ｓ] が5月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比9.1％減の28.3億円になったが、従来予想の24億円を上回って着地。27年3月期は前期比2.2％増の29億円に伸びる見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を60円→75円(前の期は60円)に増額し、今期は前期の記念配当を落とし、普通配当68円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年