大平洋金属 [東証Ｐ] が5月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は33.2億円の黒字(前の期は16.2億円の赤字)に浮上したが、27年3月期の同利益は前期比78.8％減の7億円に大きく落ち込む見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円減の130円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.1倍の22.7億円に急拡大し、売上営業損益率は前年同期の-42.5％