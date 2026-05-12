筑波銀行 [東証Ｐ] が5月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比66.6％増の74.5億円に拡大し、27年3月期も前期比3.3％増の77億円に伸びる見通しとなった。4期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比43.0％減の8.4億円に落ち込んだ。 株探ニュース