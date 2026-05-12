2026年5月10日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国版サイトは、ドイツ・ザクセン州の経済相がフォルクスワーゲンの工場維持のため、中国の自動車メーカーを合弁相手に誘致する構想を提案したと報じた。記事は、フォルクスワーゲンが重要市場である中国での敗退や欧州でのシェア喪失に加え、トランプ米大統領の関税政策により深刻な経営難に直面している現状を紹介。25年末時点で従業員約8000人を抱える電気自動車（EV）専門のツ