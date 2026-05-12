国際標準化機構（ISO）はこのほど、中国の主導により策定された天然ガス関連の国際標準5件を正式に発表しました。これらの国際標準は的確な数量化指標を通じて、世界のエネルギー市場にコスト削減・効率化向上と安全保障に関する中国のアイデアを提供するものです。 シェールガス開発について、中国が主導した「シェール脆性指数の測定と計算」など一連の国際標準は、シェールガス開発における良質な貯留層の識別が難しく、水圧破