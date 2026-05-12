「ドジャース３−９ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースが逆転負けで今季２度目の３連敗を喫し、前日まで並んでいたパドレスにナ・リーグ西地区首位の座を明け渡した。先発の佐々木朗希投手は六回途中６安打３失点で勝敗はつかず、防御率を５・８８とした。試合後、佐々木は「比較的、球種をコントロールできたので。ゾーンの中で勝負できましたし、抑えた場面、三回も丁寧にコースをつけて、なんとか五回まで