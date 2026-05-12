日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野貴裕会長（６２）は１２日、同連盟の公式ホームページで、ボブスレー男子が、同連盟の事務的なミスにより２月のミラノ・コルティナ五輪出場を逃した問題に関して聞き取りをする際に不適切な発言があったことを謝罪した。以下、謝罪文全文。「当連盟会長による不適切発言に関するお詫び連盟内のミーティングで不適切な発言をしたとされる報道について、ボブスレー・リュージ