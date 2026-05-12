行列のできる人気の飲食店で、追加料金を支払えば優先的に案内される「ファストパス」の導入が増えている。時間をお金で買うサービスで、「タイパ（タイムパフォーマンス＝時間対効果）」を重視する消費者が増えていることが一因とされる。店側が新たな客層をつかむきっかけにもなっているという。（鈴木彪将、苅田円）ネットで手軽にＪＲ大阪駅直結の商業施設「ＫＩＴＴＥ（キッテ）大阪」にあるラーメン店「小麦の麺神（めが