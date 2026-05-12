来日中の経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）のマティアス・コーマン事務総長が、読売新聞の書面インタビューに応じた。経済安全保障分野で日本との連携を強化するため、半導体や重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強化などを柱とする「経済安保に関する日ＯＥＣＤ協力プラン」を打ち出す方針を明らかにした。コーマン氏は経済安保について、「この時代において決定的に重要な政策課題だ」と指摘し、日本との協力拡大に意欲を示し