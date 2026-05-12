ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１１日（日本時間１２日）に本拠地トロントでのジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数無安打だった。打率２割３分３厘。チームは３―９で大敗して３連敗。パドレスにナ・リーグ東地区首位を明け渡した。初回先頭は右腕マクドナルドの初球、真ん中低めの９３・９マイル（約１５１・１キロ）のシンカーを引っかけて一ゴロだった。０―１の３回一死二塁は一打同点のチャンスだ