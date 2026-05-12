NBAプレーオフ米プロバスケットボールの西地区プレーオフ（PO）第4戦が11日（日本時間12日）、クリプト・ドットコム・アリーナで行われた。レイカーズは110-115でサンダーに及ばず、4連敗。八村塁は25得点の躍動を見せるも、準決勝敗退が決まった。ここまで正確無比な3ポイントシュートで貢献してきたが、3点が必要な最終盤でベンチに下げられる場面があり、日本ファンは疑問の声をあげた。負けられない第4戦でスタメン起用さ