11試合ノーアーチ、5月の打率は.111米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は、13日（日本時間14日）か14日（同15日）のジャイアンツ戦で、打者としては出場しない見込みとなった。まったく試合に出場しない完全休養の可能性がある。デーブ・ロバーツ監督が11日（同12日）の試合後会見で明らかにした。大谷はこの日のジャイアンツ戦も5打数無安打で打率.233。4月26日（同27日）のカブス戦を最後に11試合本塁打がない。5月の打撃