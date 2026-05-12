米中首脳会談を前に訪日した米ベッセント財務長官の政権内の手腕や人柄について、2026年5月11日放送の「news zero」（日本テレビ系）が深掘りした。ベッセント財務長官は昨年第2次トランプ政権で財務長官に就任。「トランプ関税」で市場が混乱した時には開始時期を遅らせるよう進言するなどトランプ大統領からも一目置かれている。財務長官になる前は世界的なファンドで活躍する敏腕投資家として知られる存在だった。その長官が、