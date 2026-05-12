災害が発生した際に、円滑に応急対策を進めるため、兵庫県と兵庫県パチンコ・パチスロ協同組合が、11日、「災害発生時における施設使用等に関する協定」を締結した。兵庫県・池田頼昭防災監（左）と兵庫県パチンコ・パチスロ協同組合・平山龍一理事長（右）協定は、地震や風水害が発生した場合に、地域の住民の命はもちろんのこと、身体や財産を災害から保護するための活動を円滑に進めるため、兵庫県パチンコ・パチスロ協同組