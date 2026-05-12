バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路は、12日、女子日本代表の宮部藍梨選手（27）、女子タイ代表のチャッチュオン・モクシー選手（26）ら5選手が契約満了により退団すると発表した。宮部選手、チャッチュオン選手とともに退団が決まった選手は、吉田眞奈選手（25）、渡邉かや選手（27）、元女子韓国代表のイ・ジェヨン選手（29）。また、姫路の元キャプテンで、選手・スタッフとして2019年からクラブに携わってき