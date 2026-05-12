SUBARUは5月11日、2026年3月期連結決算を発表した。世界販売台数の減少や為替変動の影響などを受け、売上収益、営業利益ともに前年実績を下回った。一方で、電動化やソフトウェア開発への投資を継続し、中長期成長に向けた取り組みを加速する方針を示した。2026年3月期の売上収益は4兆7,000億円規模となり、前年同期比で減収となった。営業利益も北米市場での販売競争激化や原材料価格の高止まりなどが影響し、減益となった。