JPMC（3276、東証プライム市場、旧:日本管理センター）。賃貸アパート・マンションのサブリース（一括借り上げ）専業。俗に言う事業。P=資産/M=管理。具体的には以下の3事業に分類される。【こちらも】湖池屋、増収基調続くポテトチップス事業と株価の現在地: 新築&中古アパート・マンションを一括借り上げし、経営を代行。: 改築・修繕など工事の資金繰りサポート。リフォーム後の利回り確定まで経済産業大臣賞受賞のサブ