Suzukiは、5月14日から16日にかけてジャパントラックショー2026へ出展すると発表した。会場はパシフィコ横浜で、軽商用車の新モデルや電動スマートモビリティを展示し、多様化するユーザーニーズへの対応力をアピールする。スズキブースでは、5月8日に一部仕様変更を実施した「エブリイ Jリミテッド」と、1月に仕様変更を行った「スーパーキャリイ Xリミテッド」を展示。いずれも、スズキ推奨用品「HARD CARGO」を装着したカス