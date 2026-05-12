過去のセミナーの「急ブレーキ体験」の様子JAF提供 JAF（一般社団法人日本自動車連盟）香川支部は、自分の運転スキルや車両の特性を知る実技型の安全運転講習会を6月6日に坂出市で開きます。 スラロームや急ブレーキなど公道ではできない走行体験を通じて、自身の運転スキルの確認と車の特性を理解し、安全に運転するための必要な意識や行動に気付き、身につけることを目的としています。 坂