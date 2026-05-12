Nissan Motorは、軽商用車「クリッパー バン」および軽乗用車「クリッパー リオ」を一部仕様向上し、5月11日より発売した。内外装デザインの刷新に加え、先進安全装備の充実を図った。今回の改良では、両モデルともに「車線逸脱防止支援システム」や「標識認識機能」を新たに採用。さらに、「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」や「踏み間違い衝突防止アシスト」の性能向上を実施し、全車に先進安全装備を標準化した