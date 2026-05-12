Hondaは、軽自動車「N-BOX」シリーズの国内累計販売台数が、2026年4月末時点で300万台を突破したと発表した。2011年12月の初代モデル発売から14年4カ月、172カ月目での到達となり、同社四輪車として最速記録を更新した。これまでHonda四輪車で最速だった「FIT」シリーズは、累計300万台達成まで20年7カ月を要しており、N-BOXはそれを大きく上回るペースで支持を拡大してきた。N-BOXは、初代モデルの発売当初から、Honda独自