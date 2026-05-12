田中達也暫定監督が就任後、初の公開練習だった浦和レッズは5月12日にトレーニングを実施した。田中達也暫定監督が就任して約2週間が経ち、トレーニングにも変化が起こっている。そうした中で選手たちからは充実感のある声が聞かれている。浦和は4月28日にマチェイ・スコルジャ監督の契約解除と田中達也アシスタントコーチの暫定監督就任を発表した。ゴールデンウィークの15日間で5試合を戦う連戦の中だったことで、トレーニン