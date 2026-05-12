トヨタ自動車のTOYOTA GAZOO Racing（TGR）は、GRヤリスおよびGRカローラ向けの新たなソフトウェアアップグレード「GR Yaris/GR Corolla Performance Softwareシリーズ」と、GRカローラ向け進化型アップグレード商品「GR Corolla Performance Upgrade」を5月13日より全国のGR Garageで発売する。モータースポーツで培った知見を市販車へ迅速に反映し、ユーザー一人ひとりの走りに合わせた“進化するスポーツカー”を提案する。