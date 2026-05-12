女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は１３日に、第３３話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）園部（野添義弘）の再手術は成功したものの、りん（見上愛）は担当を外されてしまう。自分の看護には何が足りなかったのかと悩んでいると、直美（上坂樹里）から、園部の退院を知らされる。一方、シマケン（佐野晶