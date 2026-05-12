女優の松本若菜が１２日、都内で「ＢＩＺＴＥＬ２０周年記念新ＣＭ発表会」に出席した。真っ白なセットアップに、鮮やかな青のトップスを着て登壇。同サービスの歴史を振り返りながら、自身の俳優としてのターニングポイントを問われた。「２０１７年です。（映画『愚行録』の演技に対して）ヨコハマ映画祭で助演女優賞を頂きまして」と回想。「それまでずっと、私はこの世界で日の目を浴びないまま終わるのかなとか思って