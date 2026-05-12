ファミリーマートが11日、都内で2026年度のスイーツ戦略発表会を開催し、シュークリーム4品をそろえた「絶品シュークリーム大集（シュー）合！」企画を本日から展開すると発表した。売上No.1※の『クリームたっぷり！ダブルシュー』など人気の定番2品をリニューアルするほか、「ザクほろ」「もちむに」といった食感にこだわった新商品2品を投入。定番の魅力を磨きつつ、新たな食感の楽しさも打ち出すラインアップで、2026年度の