去年11月、韓国・ソウルで日本人観光客の親子が飲酒運転の車にはねられ死傷した事故で、韓国の裁判所は12日、車を運転していた30代の男に懲役5年の判決を言い渡しました。去年11月、ソウル中心部・東大門の交差点で、日本人観光客の親子が青信号の横断歩道を渡っていたところ、信号を無視した乗用車が突っ込み、58歳の母親が死亡、38歳の娘が膝の骨を折る重傷を負いました。乗用車を運転していた30代の男の体内からは韓国の法律で