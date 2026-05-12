大阪の大型ショッピングセンター「天王寺ミオ」は、最注目のベーカリーが集まる『春のミオパンまつり』を、あす13日から開催する。【画像】『春のミオパンまつり』出店店舗・スケジュール一覧第13回目となる今回は、これまでの人気店に加え、天王寺エリア初出店店舗を含む話題のベーカリー4店舗が登場。本場フランスの製法を取り入れたベーカリーや、フレンチシェフが手掛ける一品、天然酵母にこだわった個性豊かなパンなど、