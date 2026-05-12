新型AIが金融システムにとっての脅威となるなか、片山さつき金融担当大臣は官民連携の作業部会をあさって立ち上げ、対応策を議論すると明らかにしました。アメリカのアンソロピック社が開発した新型AI「クロード・ミトス」は人間が見逃してきたシステムの弱点を見つける能力に優れていて、悪用されれば金融システムに重大な影響を及ぼす恐れが指摘されています。こうしたリスクに対応するため、金融庁はあさって、官民連携の作業部