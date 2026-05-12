ホワイトソックスが１２日までにＸを更新。「雰囲気は完璧だわ」と記し、村上宗隆内野手がチームメイトとじゃれあう様子を投稿した。１１日のマリナーズ戦と見られる動画で、村上は二塁手のマイドロスとベンチでとリズムを取って体を上下に揺らし、笑顔で２度鼻をツンツンしている。日本のファンからは「こんなノリは日本で見られない」、「ホワイトソックス、雰囲気よさげだね」、「１００敗してた昨シーズンとは明らかにチ