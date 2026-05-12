お出かけ中、飼い主さんの手に『オヤツ』があることに気付いたコッカープーさん。すぐに食べたがるかと思いきや…まさかの反応が話題になっているのです。 クセになること間違いなし、中毒性が高すぎる光景は、記事執筆時点で30万回を超えて表示されており、1.7万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：『オヤツ食べる？』と犬に聞いた結果→『喜ぶかな』と思っていたら…想像と違った『態度』】