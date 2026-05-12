収容施設の奥で震えていた犬が愛情を注がれた後の、「まさかの表情」が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で49万回再生を突破し、「自然と涙が出た」「幸せになってほしい」といったコメントが寄せられています。 【動画：捕獲時、警察官を噛んでしまった犬→施設の奥で怖がり、震えていて…愛情を与えた後の『嘘のような表情』】 施設の奥で、恐怖で震えていたワンコ TikTokアカウント「shiawaseno