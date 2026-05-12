ANYCOLOR運営のVTuberグループ「NIJISANJI EN」より、「にじぬい共通衣装シリーズ」グッズが5月13日11時から販売されることが発表された。 【画像あり】今回販売されるNIJISANJI EN所属ライバー10名の「にじぬい」 本シリーズは、NIJISANJI EN所属ライバー10名のぬいぐるみ「にじぬい」が、共通衣装をまとって登場するもの。参加ライバーはアルバーン・ノックス、ヴォックス・ア