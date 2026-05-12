エティハド航空とエア・カンボジアは、共同運航（コードシェア）を開始した。エティハド航空のアブダビ〜プノンペン線と、エア・カンボジアのプノンペン〜シェムリアップ・ホーチミン・ダナン・フーコック線が対象となる。スルーチェックイン、スルーバッゲージにも対応する。エティハド航空は、2025年10月にアブダビ〜プノンペン線を開設し、カンボジアへ乗り入れた。