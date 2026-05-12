札幌・東警察署は2026年5月12日、不同意わいせつの疑いで札幌市豊平区に住む自治体職員の男（26）を逮捕しました。男は2026年2月21日午後3時ごろ、男が当時勤務していた札幌市東区にある民間の施設内で、10代前半の少女にわいせつな行為をした疑いが持たれています。事件の5日後、少女の親族が「性犯罪被害相談電話」に連絡したことで事件が発覚しました。警察によりますと、少女は男が勤務していた施設の利用者で、施設内の一室で