ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の１対２のトレードが成立したと１２日、両球団が発表した。ＤｅＮＡの相川亮二監督はこの日の中日戦前に横浜スタジムで取材に応じ、「山本選手がトレードになったというところで、僕らとしてはやることは変わらない。ここにいるメンバー、ベイスターズのメンバーで最後まで戦い抜く。皆と誓った中で今日からまた戦う」と話した