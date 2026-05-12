巨人・則本昂大投手が１３日の広島戦（福井）に先発する。１２日はジャイアンツ球場で捕手を立たせたブルペン投球などで調整し「よかったかなと思います。体の動き的にもよかったと思いますし、あとはそれを試合で表現するだけなんで。そのためにしっかり準備したいなと思います」と調整に手応えをにじませた。４月２８日・広島戦（東京ドーム）前回登板から中１４日の先発。杉内投手チーフコーチは「どこかで休ませようという