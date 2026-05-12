◆米大リーグドジャース３―９ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手が本拠地でのジャイアンツ戦で先発し、６回途中３失点で降板。勝敗はつかなかった。「今日に関しては１巡目の攻め方は良かったと思う。２巡目３巡目にもっと工夫が必要だなと思った」と振り返った。中８日の今季７度目の登板で２勝目を期すマウンドだったが、２回先頭のディバースに右越