俳優の片桐仁（５２）が仲良し家族ショットを公開した。片桐は１２日に自身のインスタグラムを更新。「昨日は＃母の日でした。男３人でカラフルになるように、花を選びました！お母さんありがとう！！！」と記し、妻で元モデル・タレントの村山ゆきさんと２人の息子が写った仲むつまじい家族ショットを投稿した。この投稿には「奥様が綺麗すぎます息子さんお二人もなんて綺麗なお顔立ち」「本当にみなさんステキです」「可