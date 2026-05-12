長崎県警察の公式Xが更新された。大人気アニメ『刃牙』『ジョジョの奇妙な冒険』『ドラゴンボール』の登場キャラのポーズをする警察官の写真がネット上で話題になっている。【写真】『刃牙』範馬勇次郎の開脚再現！公開された警察官のポーズ写真公式Xでは「ウッス！俺らポーズポリス！長崎県警はシンメンバーを募集中っすマジで頼む！就職してくれぇぇぇ！応募は５月18日までだぁあぁぁぁ！！それと最近さ、開脚の限界を