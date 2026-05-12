ＤｅＮＡの正捕手である山本祐大捕手（２７）とソフトバンクの尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の２選手によるトレードが合意したことが１２日、両球団から発表された。ＤｅＮＡの木村球団社長は今朝、山本本人に通達したことを明かし、トレードについて「一番の理由は今年優勝するため。そして中長期、強いチームであり続けるために今の球団に必要なことというのを考えてやったというところが最大の理由」と語っ