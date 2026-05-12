セブン‐イレブン･ジャパンは、「セブンカフェ ベーカリー」の新商品「お店で焼いた カリッじゅワッサン」を、5月19日から全国の店舗(「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗限定)で順次発売する。店内の専用オーブンで焼き上げて提供する「セブンカフェ ベーカリー」は、香ばしさと食感、本格的な味わいをコンビニで手軽に体験できるシリーズ。新商品「お店で焼いた カリッじゅワッサン」は、表面に砂糖を盛り付けてカラメル状