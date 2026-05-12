１０日、重慶市両江新区の江陵茶館で行われた京劇公演。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶5月12日】中国重慶市両江新区で、1950年代に建設された工業地帯の従業員向け映画館が改装され、飲食・レジャー・文化クリエーティブを一体化した約2千平方メートルのコミュニティー空間「江陵茶館」として市民や観光客の人気を集めている。長い歴史を持ち、工業地帯でもある重慶には古い工場などの建物が数多く残る。ここ数年は積